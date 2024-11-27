Клиентам банков могут предоставить доступ к информации о дроперах

По словам Епифановой, сейчас банки не могут предоставить пострадавшему клиенту данные дропера, для того чтобы жертва могла обратиться в суд с ФИО и местом регистрации мошенника. «То есть даже данные, необходимые для обращения в суд, банк сегодня не имеет права предоставить, – подчеркнула она. – И у нас такая инициатива в проработке есть, мы считаем, что банкам нужно дать такую возможность, чтобы клиенты за возмещением могли обращаться к тем, на чей счет поступили деньги».