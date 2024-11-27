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Клиентам банков могут предоставить доступ к информации о дроперах

В Госдуме обсудили дополнительные меры, необходимые для защиты граждан от мошенников
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости

Клиенты банков, пострадавшие от действий дроперов (мошенники-посредники, обналичивающие украденные деньги), самостоятельно смогут получить данные о них для обращения в суд. О подготовке соответствующей инициативы заявила 28 ноября вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова на круглом столе «Утечки данных: предотвращение, защита, ответственность» в Госдуме. Круглый стол был приурочен к принятию во втором и третьем чтениях закона, вводящего оборотные штрафы за повторные утечки данных. Другой принятый в этот день Госдумой закон предусматривает введение уголовной ответственности за утечку данных.

По словам Епифановой, сейчас банки не могут предоставить пострадавшему клиенту данные дропера, для того чтобы жертва могла обратиться в суд с ФИО и местом регистрации мошенника. «То есть даже данные, необходимые для обращения в суд, банк сегодня не имеет права предоставить, – подчеркнула она. – И у нас такая инициатива в проработке есть, мы считаем, что банкам нужно дать такую возможность, чтобы клиенты за возмещением могли обращаться к тем, на чей счет поступили деньги».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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