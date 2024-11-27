Клиентам банков могут предоставить доступ к информации о дроперах

Клиентам банков могут предоставить доступ к информации о дроперахВ Госдуме обсудили дополнительные меры, необходимые для защиты граждан от мошенников
Клиенты банков, пострадавшие от действий дроперов (мошенники-посредники, обналичивающие украденные деньги), самостоятельно смогут получить данные о них для обращения в суд. О подготовке соответствующей инициативы заявила 28 ноября вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова на круглом столе «Утечки данных: предотвращение, защита, ответственность» в Госдуме. Круглый стол был приурочен к принятию во втором и третьем чтениях закона, вводящего оборотные штрафы за повторные утечки данных. Другой принятый в этот день Госдумой закон предусматривает введение уголовной ответственности за утечку данных.
По словам Епифановой, сейчас банки не могут предоставить пострадавшему клиенту данные дропера, для того чтобы жертва могла обратиться в суд с ФИО и местом регистрации мошенника. «То есть даже данные, необходимые для обращения в суд, банк сегодня не имеет права предоставить, – подчеркнула она. – И у нас такая инициатива в проработке есть, мы считаем, что банкам нужно дать такую возможность, чтобы клиенты за возмещением могли обращаться к тем, на чей счет поступили деньги».