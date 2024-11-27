Рост ставок по вкладам продолжает замедляться

Доходность по депозитам продолжает расти, но на прошлой неделе ее динамика оказалась минимальной с момента повышения ключевой ставки Банком России 25 октября до 21%. Индекс вкладов финансового маркетплейса «Финуслуги» с 18 по 25 ноября прибавил 0,17–0,22 процентного пункта (п. п.), тогда как в первую неделю после решения ЦБ ставки выросли на 1–1,06 п. п. Сейчас средние максимальные ставки по вкладам на 3 месяца составляют 20,15% годовых, на 6 месяцев – 21,30%, на год – 20,74%.