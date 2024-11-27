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Рост ставок по вкладам продолжает замедляться

Пика доходность по депозитам может достичь к концу года
Мария Викулова
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Доходность по депозитам продолжает расти, но на прошлой неделе ее динамика оказалась минимальной с момента повышения ключевой ставки Банком России 25 октября до 21%. Индекс вкладов финансового маркетплейса «Финуслуги» с 18 по 25 ноября прибавил 0,17–0,22 процентного пункта (п. п.), тогда как в первую неделю после решения ЦБ ставки выросли на 1–1,06 п. п. Сейчас средние максимальные ставки по вкладам на 3 месяца составляют 20,15% годовых, на 6 месяцев – 21,30%, на год – 20,74%.

Индекс вкладов «Финуслуг» рассчитывается по доходности вкладов на сроки 3, 6 и 12 месяцев на сумму от 100 000 руб. в 50 крупнейших банках по размеру средств граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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