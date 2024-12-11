«Ингосстрах» потребовал от владельца сгоревшего склада Ozon больше 6 млрд рублей

«Ингосстрах» страховал запасы на складе и оборудование на сумму до 11 млрд руб., а само помещение было застраховано в «Альфастраховании» на сумму до 6 млрд руб. Именно «Ориентир» отвечает за пожарную безопасность по договору аренды с Ozon. В 2023 г. «Альфастрахование» отказало владельцу склада в выплате возмещения по факту пожара.