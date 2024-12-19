Владелец сгоревшего склада Ozon ответил на претензии «Ингосстраха»

Владелец сгоревшего в 2022 г. склада онлайн-ритейлера Ozon – девелопер ГК «Ориентир» ответил на судебные претензии «Ингосстраха». В начале декабря страховщик через Арбитражный суд Московской области потребовал возврата средств, которые выплатил Ozon в сентябре 2024 г. в качестве возмещения ущерба от возгорания. Представитель «Ориентира» сообщил «Ведомостям», что считает иск безосновательным, поскольку суброгационные требования (переход страховщику прав страхователя на возмещение ущерба. – «Ведомости») могут предъявляться лишь в случае доказанной вины ответчика, но ответственный за возникновение пожара пока не установлен.