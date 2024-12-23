Стоимость долгов банков и МФО упала до двухлетнего минимума

В зависимости от кредитора и площадки цена банковских долгов может варьироваться на 2–4 п. п., но в среднем своем значении по итогам октября – ноября она будет на уровне 6–7% против 7,8% годом ранее, говорит представитель НАПКА. Стоимость просроченной задолженности МФО чуть выше банковской, но за год она также снизилась, отмечает он. Согласно данным НАПКА, в III квартале средневзвешенные цены на цессии МФО и банков составили 17,1 и 5,68% соответственно. Это были самые низкие значения с начала 2023 г.