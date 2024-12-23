Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Стоимость долгов банков и МФО упала до двухлетнего минимума

Это произошло из-за сильного повышения судебных госпошлин и ключевой ставки
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Стоимость выставленных на продажу банками и микрофинансовыми организациями (МФО) просроченных долгов в октябре – ноябре опустилась до минимальных значений за последние пару лет. По предварительным данным, к концу 2024 г. средневзвешенная цена цессии (переуступка прав требования выплаты третьей стороне) МФО находится в диапазоне 13,89–14,71%, банков – 4,92–7%. О тренде на снижение стоимости долгов «Ведомостям» рассказали в профильной ассоциации коллекторов НАПКА, крупнейших организациях ID Collect, ПКБ и АКБ, а также на электронной площадке по продаже просроченной задолженности Debex. Стоимость цессии определяется в процентах от общей суммы задолженности.

В зависимости от кредитора и площадки цена банковских долгов может варьироваться на 2–4 п. п., но в среднем своем значении по итогам октября – ноября она будет на уровне 6–7% против 7,8% годом ранее, говорит представитель НАПКА. Стоимость просроченной задолженности МФО чуть выше банковской, но за год она также снизилась, отмечает он. Согласно данным НАПКА, в III квартале средневзвешенные цены на цессии МФО и банков составили 17,1 и 5,68% соответственно. Это были самые низкие значения с начала 2023 г.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных