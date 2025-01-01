В России заработал ипотечный стандарт

Для банков изменится подход к оформлению договоров, говорит представитель Сбербанка: теперь необходимо использовать единый формат, который включает важные условия кредита, такие как полная стоимость кредита, комиссии и страховки. Кроме того, банки будут обязаны заранее уведомлять заемщиков о возможных изменениях процентной ставки, отмечает он. Также стандарт четко описывает принципы самого процесса кредитования, включая условия досрочного погашения и урегулирования проблемной задолженности, добавляет Грицкевич. Такой подход обеспечит конкуренцию между банками в интересах пользователей и увеличит уровень доверия к продукту, уверен заместитель председателя правления банка Дом.РФ Алексей Косяков. Дополнительная выгода для кредитных организаций в том, что они смогут качественно увеличить масштабы бизнеса, упростить за счет автоматизации часть процессов и сократить издержки, отмечает он.