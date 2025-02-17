Банк «Синара» планирует запустить платформу по выпуску ЦФА

Банк «Синара» планирует запустить платформу по выпуску ЦФАУ него уже есть опыт институционального инвестора на этом рынке
Банк «Синара» планирует войти в реестр операторов по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) Центробанка, чтобы частные и корпоративные клиенты могли выпускать эти инструменты на его платформе. Об этом директор «Синары» по развитию ЦФА Илья Хабаров рассказал на заседании совета Торгово-промышленной палаты России (ТПП), передает корреспондент «Ведомостей». «Мы являемся достаточно активным инвестором на рынке ЦФА как банк. Мы прошли этот путь как институционалы, и сейчас у нас план стать оператором информационных систем», – объявил он. Также «Синара» думает стать маркетмейкером на рынке ЦФА – так называют профучастников с обязательством по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов.
«Синара» в конце прошлого года подала ходатайство в ЦБ о включении в реестр операторов по выпуску ЦФА, сообщил Хабаров «Ведомостям» после мероприятия. Все необходимые процедуры в банке рассчитывают пройти в первой половине 2025 г. Рынок цифровых активов – это площадка для создания инновационных продуктов, направленных на решение бизнес-задач различных сегментов корпоративных и частных клиентов, считает Хабаров.