Банк «Синара» планирует запустить платформу по выпуску ЦФА

Банк «Синара» планирует войти в реестр операторов по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) Центробанка, чтобы частные и корпоративные клиенты могли выпускать эти инструменты на его платформе. Об этом директор «Синары» по развитию ЦФА Илья Хабаров рассказал на заседании совета Торгово-промышленной палаты России (ТПП), передает корреспондент «Ведомостей». «Мы являемся достаточно активным инвестором на рынке ЦФА как банк. Мы прошли этот путь как институционалы, и сейчас у нас план стать оператором информационных систем», – объявил он. Также «Синара» думает стать маркетмейкером на рынке ЦФА – так называют профучастников с обязательством по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов.