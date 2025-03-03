ЦБ и банки протестировали отечественные файерволы

ЦБ и банки протестировали отечественные файерволыФинансовые организации пока не удовлетворены, но в Банке России считают, что «не все так плохо»
Банк России совместно с несколькими российскими банками завершил тестирование существующих на рынке отечественных файерволов – межсетевых экранов, или NGFW. Это оборудование сетевой безопасности, которое фильтрует входящий и исходящий трафик, предотвращая несанкционированный доступ к данным. Об итогах тестов рассказал заместитель директора департамента информационной безопасности (ИБ) Банка России Андрей Выборнов на Уральском форуме кибербезопасности.
Из его слов следует, что ситуация с отечественными файерволами оказалась некритической. «В прошлом году мы начали тестирование отечественных NGFW, – говорил Выборнов. – Действительно получили нормальные результаты по тестированию с точки зрения организации процессов. Увидели, что не все так плохо, как мы думали изначально».