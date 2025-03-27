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Высшие судебные инстанции решат судьбу уголовного ареста в банкротстве

Верховный суд запросил позицию Конституционного по этому вопросу, узнали «Ведомости»
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Верховный суд запросил позицию Конституционного по вопросу уголовного ареста имущества в рамках банкротства, узнали «Ведомости» из картотеки. В один день, 20 марта, судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда направила запрос в Конституционный суд по не связанным друг с другом делам физлица Аллы Чуриловой и двух компаний – «Мир дорог» и «Авто селла», следует из материалов дел. Активы этих должников арестованы в рамках уголовных дел, а банки, силовики и суды отказались снять обеспечение, чтобы имущество можно было пропорционально распределить между кредиторами в ходе банкротной процедуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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