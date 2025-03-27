Высшие судебные инстанции решат судьбу уголовного ареста в банкротстве

Верховный суд запросил позицию Конституционного по вопросу уголовного ареста имущества в рамках банкротства, узнали «Ведомости» из картотеки. В один день, 20 марта, судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда направила запрос в Конституционный суд по не связанным друг с другом делам физлица Аллы Чуриловой и двух компаний – «Мир дорог» и «Авто селла», следует из материалов дел. Активы этих должников арестованы в рамках уголовных дел, а банки, силовики и суды отказались снять обеспечение, чтобы имущество можно было пропорционально распределить между кредиторами в ходе банкротной процедуры.