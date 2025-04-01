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Альфа-банк запустил переводы в Сербию для бизнеса

Услуга будет актуальна для импортеров, экспортеров и логистических компаний, говорят эксперты
Артем Кульша
Всего в Альфа-банке доступны переводы в валютах 23 стран мира
Всего в Альфа-банке доступны переводы в валютах 23 стран мира / ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Альфа-банк запустил переводы для бизнеса в Сербию в местных динарах, рассказал «Ведомостям» собеседник в кредитной организации. Информацию подтвердил оператор горячей линии банка. Также нововведение отражено в сборнике тарифов на его сайте.

По данным на 31 марта, переводы в сербских динарах доступны в трех пакетах услуг Альфа-банка для бизнеса – «Активные расчеты», «Быстрое развитие» и «Высокие обороты». Комиссия за перевод по всем трем тарифам составит 0,3% от суммы перевода, но минимум 10 000 руб. и максимум 50 000 руб. Срочный перевод в динарах будет стоить 50 000 руб. каждый.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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