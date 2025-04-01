Альфа-банк запустил переводы в Сербию для бизнеса

Альфа-банк запустил переводы в Сербию для бизнесаУслуга будет актуальна для импортеров, экспортеров и логистических компаний, говорят эксперты
Альфа-банк запустил переводы для бизнеса в Сербию в местных динарах, рассказал «Ведомостям» собеседник в кредитной организации. Информацию подтвердил оператор горячей линии банка. Также нововведение отражено в сборнике тарифов на его сайте.
По данным на 31 марта, переводы в сербских динарах доступны в трех пакетах услуг Альфа-банка для бизнеса – «Активные расчеты», «Быстрое развитие» и «Высокие обороты». Комиссия за перевод по всем трем тарифам составит 0,3% от суммы перевода, но минимум 10 000 руб. и максимум 50 000 руб. Срочный перевод в динарах будет стоить 50 000 руб. каждый.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам