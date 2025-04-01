Альфа-банк запустил переводы в Сербию для бизнеса

По данным на 31 марта, переводы в сербских динарах доступны в трех пакетах услуг Альфа-банка для бизнеса – «Активные расчеты», «Быстрое развитие» и «Высокие обороты». Комиссия за перевод по всем трем тарифам составит 0,3% от суммы перевода, но минимум 10 000 руб. и максимум 50 000 руб. Срочный перевод в динарах будет стоить 50 000 руб. каждый.