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Рынок платежных агентов консолидируется вокруг банков

Независимым посредникам тяжело конкурировать с банковскими из-за проблем с доверием
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Рынок платежных агентов, которые помогают российскому бизнесу проводить международные расчеты, консолидируется вокруг банков, рассказал «Ведомостям» собеседник в одном из них. Тенденцию подтвердили гендиректор международной транспортно-логистической компании Holding Finance Broker Татьяна Кулябина, гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев, управляющий партнер юрфирмы FTL Advisers Наталья Пацева и руководитель направления внешнеэкономической деятельности банка для бизнеса «Бланк» Анастасия Сорокина.

Бизнес, в первую очередь малый и средний, часто опасается работать с независимыми агентами, потому что не может самостоятельно проверить их благонадежность, знает собеседник в банке по своей практике. Этим воспользовались банки, которые стали формировать собственные схемы расчетов через агентов и предлагать их клиентам, говорит он. Бизнес больше доверяет банкам, потому что может проверить их кредитный рейтинг и капитал и всегда понимает: у банка точно есть деньги, чтобы компенсировать возможные убытки, продолжает источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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