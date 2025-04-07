Рынок платежных агентов консолидируется вокруг банков

Рынок платежных агентов консолидируется вокруг банковНезависимым посредникам тяжело конкурировать с банковскими из-за проблем с доверием
Рынок платежных агентов, которые помогают российскому бизнесу проводить международные расчеты, консолидируется вокруг банков, рассказал «Ведомостям» собеседник в одном из них. Тенденцию подтвердили гендиректор международной транспортно-логистической компании Holding Finance Broker Татьяна Кулябина, гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев, управляющий партнер юрфирмы FTL Advisers Наталья Пацева и руководитель направления внешнеэкономической деятельности банка для бизнеса «Бланк» Анастасия Сорокина.
Бизнес, в первую очередь малый и средний, часто опасается работать с независимыми агентами, потому что не может самостоятельно проверить их благонадежность, знает собеседник в банке по своей практике. Этим воспользовались банки, которые стали формировать собственные схемы расчетов через агентов и предлагать их клиентам, говорит он. Бизнес больше доверяет банкам, потому что может проверить их кредитный рейтинг и капитал и всегда понимает: у банка точно есть деньги, чтобы компенсировать возможные убытки, продолжает источник.