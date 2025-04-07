Рынок платежных агентов консолидируется вокруг банков

Бизнес, в первую очередь малый и средний, часто опасается работать с независимыми агентами, потому что не может самостоятельно проверить их благонадежность, знает собеседник в банке по своей практике. Этим воспользовались банки, которые стали формировать собственные схемы расчетов через агентов и предлагать их клиентам, говорит он. Бизнес больше доверяет банкам, потому что может проверить их кредитный рейтинг и капитал и всегда понимает: у банка точно есть деньги, чтобы компенсировать возможные убытки, продолжает источник.