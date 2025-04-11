Усманов с племянником оспорили санкции Великобритании

Бизнесмен Алишер Усманов и его племянник Сарвар Исмаилов оспорили санкции Великобритании, узнали «Ведомости». Первый сделал это в административном порядке, а второй уже дошел до Высокого суда Англии и Уэльса, следует из материалов по делу Исмаилова. Санкционное законодательство Соединенного Королевства подразумевает два порядка оспаривания ограничений – административный и судебный, но в суд лицо может обращаться лишь после неудачного запроса к властям.