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Усманов с племянником оспорили санкции Великобритании

Бизнесмен сделал это в административном порядке, а его родственник – в судебном
Артем Кульша
Алишер Усманов оспорил санкции Великобритании в административном порядке, а его племянник Сарвар Исмаилов уже дошел до суда
Алишер Усманов оспорил санкции Великобритании в административном порядке, а его племянник Сарвар Исмаилов уже дошел до суда / Виталий Белоусов / РИА Новости

Бизнесмен Алишер Усманов и его племянник Сарвар Исмаилов оспорили санкции Великобритании, узнали «Ведомости». Первый сделал это в административном порядке, а второй уже дошел до Высокого суда Англии и Уэльса, следует из материалов по делу Исмаилова. Санкционное законодательство Соединенного Королевства подразумевает два порядка оспаривания ограничений – административный и судебный, но в суд лицо может обращаться лишь после неудачного запроса к властям.

Великобритания 3 марта 2022 г. ввела санкции против Усманова как «видного» бизнесмена в стратегических секторах России, который якобы тесно связан с высокопоставленными лицами страны. Его 30-летний племянник Исмаилов подпал под санкции Лондона в июле того же года. Единственным основанием стала семейная связь с Усмановым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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