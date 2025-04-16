Беглый банкир Беджамов продал дом в Англии в обход процедуры банкротства

Беглый банкир Беджамов продал дом в Англии в обход процедуры банкротстваОн воспользовался местными ограничениями на трансграничное банкротство
Бежавший в Англию банкир Георгий Беджамов воспользовался местными ограничениями на трансграничное банкротство и смог легально продать свою недвижимость в центре Лондона, узнали «Ведомости» из материалов Высокого суда Англии и Уэльса. Российский финансовый управляющий банкротством Беджамова Любовь Киреева утверждала в Высоком суде, что тот фиктивно продал недвижимость на Белгрейв-сквер, 17, якобы подконтрольной компании Clement Glory с Британских Виргинских островов (BVI). Но суд отказался признать Беджамова бенефициаром Clement Glory и прекратил производство по иску Киреевой из-за отсутствия юрисдикции.
Беджамов бежал в Великобританию в декабре 2015 г., после того как Банк России выявил дыру в капитале его Внешпромбанка в размере 210 млрд руб. Через месяц ЦБ отозвал у банка лицензию, а силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве. В декабре 2024 г. Хамовнический районный суд Москвы заочно признал Беджамова виновным в присвоении 156 млрд руб. и лишил свободы на 14 лет.