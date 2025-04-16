Беглый банкир Беджамов продал дом в Англии в обход процедуры банкротства

Беджамов бежал в Великобританию в декабре 2015 г., после того как Банк России выявил дыру в капитале его Внешпромбанка в размере 210 млрд руб. Через месяц ЦБ отозвал у банка лицензию, а силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве. В декабре 2024 г. Хамовнический районный суд Москвы заочно признал Беджамова виновным в присвоении 156 млрд руб. и лишил свободы на 14 лет.