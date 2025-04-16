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Беглый банкир Беджамов продал дом в Англии в обход процедуры банкротства

Он воспользовался местными ограничениями на трансграничное банкротство
Артем Кульша
Георгий Беджамов бежал в Великобританию в 2015 г., после того как Банк России выявил дыру в капитале его Внешпромбанка
Георгий Беджамов бежал в Великобританию в 2015 г., после того как Банк России выявил дыру в капитале его Внешпромбанка / ТАСС

Бежавший в Англию банкир Георгий Беджамов воспользовался местными ограничениями на трансграничное банкротство и смог легально продать свою недвижимость в центре Лондона, узнали «Ведомости» из материалов Высокого суда Англии и Уэльса. Российский финансовый управляющий банкротством Беджамова Любовь Киреева утверждала в Высоком суде, что тот фиктивно продал недвижимость на Белгрейв-сквер, 17, якобы подконтрольной компании Clement Glory с Британских Виргинских островов (BVI). Но суд отказался признать Беджамова бенефициаром Clement Glory и прекратил производство по иску Киреевой из-за отсутствия юрисдикции.

Беджамов бежал в Великобританию в декабре 2015 г., после того как Банк России выявил дыру в капитале его Внешпромбанка в размере 210 млрд руб. Через месяц ЦБ отозвал у банка лицензию, а силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве. В декабре 2024 г. Хамовнический районный суд Москвы заочно признал Беджамова виновным в присвоении 156 млрд руб. и лишил свободы на 14 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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