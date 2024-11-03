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/ Финансы

Сбербанк предлагает бизнесу квазивалютные кредиты в юанях

Рублевый кредит конвертируется в валюту через деривативы
Артем Кульша
Мария Викулова
В Сбербанке доступны квазивалютные кредиты в китайских юанях и индийских рупиях
В Сбербанке доступны квазивалютные кредиты в китайских юанях и индийских рупиях / Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк предлагает бизнесу квазивалютные кредиты в китайских юанях, рассказал «Ведомостям» директор его департамента кредитования ключевых клиентов Максим Терехов. Сделка выглядит следующим образом. Клиенту оформляется рублевый кредит и одновременно валютный своп (обмен валютами с обязательством обратного обмена в будущем). В течение срока свопа клиент платит банку в юанях по ставке, зафиксированной в момент заключения сделки, а банк зачисляет клиенту рубли в счет платежей по кредиту. Для перекрытия рисков банк может заключать встречные сделки на рынке, заметил Терехов.

Такой вид кредитования востребован у банков в случае дефицита валютной ликвидности, а если у них, наоборот, избыток пассивов в валюте, то банки будут стремиться кредитовать в реальной валюте, говорит Терехов. Объем доступной ликвидности варьируется в зависимости от конъюнктуры рынка, в том числе уровня юаневых ставок, говорит он, текущая ликвидность позволяет Сбербанку предоставлять клиентам краткосрочные квазивалютные кредиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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