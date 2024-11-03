Сбербанк предлагает бизнесу квазивалютные кредиты в юаняхРублевый кредит конвертируется в валюту через деривативы
Сбербанк предлагает бизнесу квазивалютные кредиты в китайских юанях, рассказал «Ведомостям» директор его департамента кредитования ключевых клиентов Максим Терехов. Сделка выглядит следующим образом. Клиенту оформляется рублевый кредит и одновременно валютный своп (обмен валютами с обязательством обратного обмена в будущем). В течение срока свопа клиент платит банку в юанях по ставке, зафиксированной в момент заключения сделки, а банк зачисляет клиенту рубли в счет платежей по кредиту. Для перекрытия рисков банк может заключать встречные сделки на рынке, заметил Терехов.
Такой вид кредитования востребован у банков в случае дефицита валютной ликвидности, а если у них, наоборот, избыток пассивов в валюте, то банки будут стремиться кредитовать в реальной валюте, говорит Терехов. Объем доступной ликвидности варьируется в зависимости от конъюнктуры рынка, в том числе уровня юаневых ставок, говорит он, текущая ликвидность позволяет Сбербанку предоставлять клиентам краткосрочные квазивалютные кредиты.