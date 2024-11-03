Такой вид кредитования востребован у банков в случае дефицита валютной ликвидности, а если у них, наоборот, избыток пассивов в валюте, то банки будут стремиться кредитовать в реальной валюте, говорит Терехов. Объем доступной ликвидности варьируется в зависимости от конъюнктуры рынка, в том числе уровня юаневых ставок, говорит он, текущая ликвидность позволяет Сбербанку предоставлять клиентам краткосрочные квазивалютные кредиты.