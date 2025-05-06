Лизингодатели российских самолетов отказались от исков к страховщикам в Ирландии

Лизингодатели российских самолетов отказались от исков к страховщикам в ИрландииСтраховые компании могли выплатить по крайней мере часть запрошенных сумм, говорят юристы
Зарубежные владельцы самолетов, сдавшие их в лизинг российским гражданским авиакомпаниям, отказались от иска на 2,5 млрд евро к своим страховщикам в Высоком суде Ирландии, узнали «Ведомости» из его материалов. Стороны урегулировали спор вне суда.
ЕС ввел санкции в отношении отечественной авиации после начала спецоперации на Украине. Европейские власти потребовали расторгнуть договоры аренды самолетов с российскими организациями, запретили поставку воздушных судов и запасных частей, страхование и техническое обслуживание самолетов.
Лизингодатели судов, связанных с санкциями, смогли вернуть лишь те из них, которые находились за границей, остальные им возвращать отказались. Тогда они пошли судиться со своими страховщиками, требуя возместить стоимость якобы потерянных самолетов.