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Лизингодатели российских самолетов отказались от исков к страховщикам в Ирландии

Страховые компании могли выплатить по крайней мере часть запрошенных сумм, говорят юристы
Артем Кульша
Российские авиакомпании хотя и не вернули суда, но согласились выплатить их стоимость, поэтому потери лизингодателей не так уж велики
Российские авиакомпании хотя и не вернули суда, но согласились выплатить их стоимость, поэтому потери лизингодателей не так уж велики / Андрей Гордеев / Ведомости

Зарубежные владельцы самолетов, сдавшие их в лизинг российским гражданским авиакомпаниям, отказались от иска на 2,5 млрд евро к своим страховщикам в Высоком суде Ирландии, узнали «Ведомости» из его материалов. Стороны урегулировали спор вне суда.

ЕС ввел санкции в отношении отечественной авиации после начала спецоперации на Украине. Европейские власти потребовали расторгнуть договоры аренды самолетов с российскими организациями, запретили поставку воздушных судов и запасных частей, страхование и техническое обслуживание самолетов.

Лизингодатели судов, связанных с санкциями, смогли вернуть лишь те из них, которые находились за границей, остальные им возвращать отказались. Тогда они пошли судиться со своими страховщиками, требуя возместить стоимость якобы потерянных самолетов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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