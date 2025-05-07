Доля Райффайзенбанка в прибыли австрийской группы остается выше 50%

Отечественный Райффайзенбанк, «дочка» австрийской банковской группы Raiffeisenbank International (RBI), продолжает генерировать основную часть прибыли холдинга, несмотря на то что ускоренными темпами сокращает бизнес в России. По итогам I квартала 2025 г. российское подразделение увеличило прибыль на 30,3% относительно аналогичного показателя год назад – до 425 млн евро, или до 38,1 млрд руб. (по курсу ЦБ на 31 марта). Это составляет 55,7% от общей прибыли RBI за квартал в размере 763 млн евро (68,4 млрд руб.), следует из отчетности группы.