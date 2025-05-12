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АРФГ назвала основные нарушения при продажах услуг в офисах банков

Чаще всего недобросовестные практики касались накопительных счетов и вкладов
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Основная часть недобросовестных практик при продажах услуг в офисах банков (44,85%) приходится на ненадлежащее информирование об условиях открытия и ведения накопительных счетов. Это следует из мониторинга кредитных организаций, который проводит Ассоциация развития финансовой грамотности (есть у «Ведомостей»). На такие нарушения пришлось 87 из 194 выявленных случаев. Нарушением в ассоциации посчитали отсутствие информации и информационных материалов в офисах банков.

Всего в 2024 г. волонтеры 155 раз побывали в офисах 24 банков в 11 городах России и дважды обратились в банк по телефону. Их целью было изучить, как клиентов информируют по вкладам, накопительным счетам и инвестиционным продуктам. В результате 483 консультаций АРФГ выявила 194 случая, которые содержали признаки неприемлемых практик, включая некорректное информирование, прокомментировал представитель ассоциации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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