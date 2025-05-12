АРФГ назвала основные нарушения при продажах услуг в офисах банков

Основная часть недобросовестных практик при продажах услуг в офисах банков (44,85%) приходится на ненадлежащее информирование об условиях открытия и ведения накопительных счетов. Это следует из мониторинга кредитных организаций, который проводит Ассоциация развития финансовой грамотности (есть у «Ведомостей»). На такие нарушения пришлось 87 из 194 выявленных случаев. Нарушением в ассоциации посчитали отсутствие информации и информационных материалов в офисах банков.