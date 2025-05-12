АРФГ назвала основные нарушения при продажах услуг в офисах банков

АРФГ назвала основные нарушения при продажах услуг в офисах банковЧаще всего недобросовестные практики касались накопительных счетов и вкладов
Основная часть недобросовестных практик при продажах услуг в офисах банков (44,85%) приходится на ненадлежащее информирование об условиях открытия и ведения накопительных счетов. Это следует из мониторинга кредитных организаций, который проводит Ассоциация развития финансовой грамотности (есть у «Ведомостей»). На такие нарушения пришлось 87 из 194 выявленных случаев. Нарушением в ассоциации посчитали отсутствие информации и информационных материалов в офисах банков.
Всего в 2024 г. волонтеры 155 раз побывали в офисах 24 банков в 11 городах России и дважды обратились в банк по телефону. Их целью было изучить, как клиентов информируют по вкладам, накопительным счетам и инвестиционным продуктам. В результате 483 консультаций АРФГ выявила 194 случая, которые содержали признаки неприемлемых практик, включая некорректное информирование, прокомментировал представитель ассоциации.