Банки начали отменять комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

ВТБ отменил комиссии для застройщиков при выдаче льготных жилищных кредитов с 12 мая, остальные условия кредитования в рамках госпрограмм, включая размер первого взноса, остаются без изменений, следует из сообщения банка. Причиной такого решения послужило поручение президента Владимира Путина по итогам президиума Госсовета, сказано там же. «Для стабильных и равномерных выдач льготной ипотеки необходима единая и прозрачная система для всего рынка», – передал через представителя зампред правления ВТБ Георгий Горшков. Он призвал другие банки последовать примеру ВТБ и выразил надежду, что скоро будут приняты регуляторные решения, которые позволят сохранить объемы продаж и поддержать строительную отрасль.