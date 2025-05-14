«Аквариус» попросил Путина о мерах поддержки IT-компаний для выхода на биржу

Председатель совета директоров производителя отечественной электроники «Аквариус» Алексей Калинин 13 мая на встрече «Деловой России» с президентом России Владимиром Путиным предложил упростить выход высокотехнологичных компаний на фондовый рынок. Он отметил, что действующие меры поддержки IPO касаются лишь малого бизнеса, тогда как быстрорастущие компании среднего масштаба остаются без льгот.