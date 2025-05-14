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«Аквариус» попросил Путина о мерах поддержки IT-компаний для выхода на биржу

Президент считает, что «надо с ЦБ отдельно поговорить», а Банк России кивает на правительство
Лиана Липанова
Варвара Гертье / РИА Новости
Варвара Гертье / РИА Новости

Председатель совета директоров производителя отечественной электроники «Аквариус» Алексей Калинин 13 мая на встрече «Деловой России» с президентом России Владимиром Путиным предложил упростить выход высокотехнологичных компаний на фондовый рынок. Он отметил, что действующие меры поддержки IPO касаются лишь малого бизнеса, тогда как быстрорастущие компании среднего масштаба остаются без льгот.

По словам Калинина, размещение акций на бирже требует значительных затрат – 5–9% от объема размещения идет на расходы на юристов, подготовку отчетности, на комиссии банка-организатора, что делает этот шаг затратным для многих технологических фирм.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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