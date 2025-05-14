«Аквариус» попросил Путина о мерах поддержки IT-компаний для выхода на биржу

«Аквариус» попросил Путина о мерах поддержки IT-компаний для выхода на биржуПрезидент считает, что «надо с ЦБ отдельно поговорить», а Банк России кивает на правительство
Председатель совета директоров производителя отечественной электроники «Аквариус» Алексей Калинин 13 мая на встрече «Деловой России» с президентом России Владимиром Путиным предложил упростить выход высокотехнологичных компаний на фондовый рынок. Он отметил, что действующие меры поддержки IPO касаются лишь малого бизнеса, тогда как быстрорастущие компании среднего масштаба остаются без льгот.
По словам Калинина, размещение акций на бирже требует значительных затрат – 5–9% от объема размещения идет на расходы на юристов, подготовку отчетности, на комиссии банка-организатора, что делает этот шаг затратным для многих технологических фирм.
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