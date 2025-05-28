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ЦБ предложил отключать от госпрограмм банки с комиссиями для застройщиков

Также регулятор прорабатывает новые ограничения в ипотечный стандарт
Екатерина Литова
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ прорабатывает с Минфином возможность отключения от госпрограмм ипотеки банков, взимающих комиссии с застройщиков, говорится в новом обзоре финансовой стабильности. Также регулятор прорабатывает с комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций возможность внесения дополнительных ограничений в стандарт защиты ипотечных заемщиков.

Вопрос комиссий, которые банки устанавливают для застройщиков при выдаче льготной ипотеки, в середине апреля поднял президент Владимир Путин. Он назвал их недопустимыми и призвал «навести порядок», потому что государство и так субсидирует банкам выдачу льготных ссуд. Тогда же председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила за отмену комиссий.

Примерно через месяц два крупнейших на рынке ипотеки банка – Сбербанк и ВТБ – объявили об отмене комиссий для застройщиков.

У крупных банков размер комиссий составлял 5–6%, говорила в апреле Набиуллина: их уровень немного снизился после того, как в феврале 2025 г. Минфин повысил возмещение банкам выпадающих доходов при выдаче льготных кредитов. По семейной, дальневосточной и арктической ипотеке на жилье в многоквартирных домах он теперь составляет 3 п. п., на ИЖС – 3,5 п. п. Этот уровень возмещения будет действовать в отношении кредитов, выданных до 6 августа 2025 г.

Но даже с учетом комиссий для застройщиков и повышения уровня возмещения от властей банки, по их словам, не зарабатывали на выдачах льготной ипотеки. Комиссии были способом удержать как-то объемы выдачи ипотечных кредитов, говорил предправления Сбербанка Герман Греф.

Для ВТБ маржа этого продукта околонулевая, отмечал Горшков. «Любой банк, который выдает такую ипотеку, может быть, не несет убытков, не зарабатывает прибыль, но потребляет капитал. Корректировка возмещения от Минфина позволила для многих игроков вывести эту ипотеку из отрицательной зоны в нулевую. Но это движение не компенсирует те комиссии, которые банком использовались в работе с застройщиками», – говорил банкир.

Эта мера направлена на борьбу со скрытым удорожанием жилья, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова: по мнению регулятора, комиссии приводят к росту стоимости жилья для покупателя. Отмена комиссий за выдачу льготных кредитов может снизить рентабельность продукта для отдельных игроков, считает эксперт. Банки могут ужесточить условия выдачи ипотеки, что приведет к снижению доступности ипотеки для заемщиков, говорит Землянова. «Если компенсации банкам из бюджета не возрастут, то, вероятно, мы увидим снижение выдач льготной ипотеки», – резюмирует аналитик.

Без комиссий выдача таких кредитов снижает маржинальность продукта для банков и их бизнеса в целом, говорил ранее «Ведомостям» директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин. Зато такой шаг приведет к росту прозрачности ипотеки, поскольку за схемы с комиссиями застройщиков фактически платил заемщик, уверен он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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