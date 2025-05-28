ЦБ предложил отключать от госпрограмм банки с комиссиями для застройщиков

У крупных банков размер комиссий составлял 5–6%, говорила в апреле Набиуллина: их уровень немного снизился после того, как в феврале 2025 г. Минфин повысил возмещение банкам выпадающих доходов при выдаче льготных кредитов. По семейной, дальневосточной и арктической ипотеке на жилье в многоквартирных домах он теперь составляет 3 п. п., на ИЖС – 3,5 п. п. Этот уровень возмещения будет действовать в отношении кредитов, выданных до 6 августа 2025 г.