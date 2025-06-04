Крепкий рубль может раздуть планы Минфина по выпуску ОФЗ

Крепкий рубль может раздуть планы Минфина по выпуску ОФЗПо бюджетному правилу отклонение курса от прогнозного компенсируется размещением госдолга
Крепкий рубль может увеличить планы Минфина по выпуску суверенных облигаций на 13–17%, или 620–810 млрд руб. Об этом эксперты компании «Эйлер аналитические технологии» Виталий Наумов и Максим Коровин пишут в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости». Средний курс доллара в этом году, по данным Банка России на 3 июня, составляет 87,85 руб. С начала года американская валюта подешевела к российской на 22,5% до 78,85 руб.
ОФЗ являются одним из источников финансирования дефицита, но привлечение дополнительных средств через них не планируется, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. Вместо этого ведомство намерено использовать свободные остатки средств федерального бюджета, рассказал он.
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