Крепкий рубль может раздуть планы Минфина по выпуску ОФЗ

Крепкий рубль может увеличить планы Минфина по выпуску суверенных облигаций на 13–17%, или 620–810 млрд руб. Об этом эксперты компании «Эйлер аналитические технологии» Виталий Наумов и Максим Коровин пишут в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости». Средний курс доллара в этом году, по данным Банка России на 3 июня, составляет 87,85 руб. С начала года американская валюта подешевела к российской на 22,5% до 78,85 руб.