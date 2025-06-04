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Крепкий рубль может раздуть планы Минфина по выпуску ОФЗ

По бюджетному правилу отклонение курса от прогнозного компенсируется размещением госдолга
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Крепкий рубль может увеличить планы Минфина по выпуску суверенных облигаций на 13–17%, или 620–810 млрд руб. Об этом эксперты компании «Эйлер аналитические технологии» Виталий Наумов и Максим Коровин пишут в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости». Средний курс доллара в этом году, по данным Банка России на 3 июня, составляет 87,85 руб. С начала года американская валюта подешевела к российской на 22,5% до 78,85 руб.

ОФЗ являются одним из источников финансирования дефицита, но привлечение дополнительных средств через них не планируется, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. Вместо этого ведомство намерено использовать свободные остатки средств федерального бюджета, рассказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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