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Депутаты снова пытаются ограничить работу МФО и коллекторов

Но рынок считает, что и эту инициативу отклонят
Наталья Заруцкая
Ведомости
Ведомости

Депутаты снова пытаются ограничить работу МФО и коллекторов, запретив передачу просроченных долгов граждан без их на то согласия. Но такое положение уже есть в действующем законодательстве, поэтому, как и многие другие инициативы до этого, документ не пройдет дальше первого чтения, считают эксперты

В Госдуму в очередной раз внесли поправки в федеральный закон о микрофинансовой деятельности – в этот раз представители партии ЛДПР предлагают запретить микрофинансовым организациям (МФО) передавать просроченные долги профессиональным коллекторам без согласия на то заемщиков. Законопроект размещен на сайте нижней палаты парламента, среди авторов инициативы Леонид Слуцкий, Сергей Леонов, Борис Чернышов и другие представители партии ЛДПР, а также несколько сенаторов. Как говорится в пояснительной записке, передача коллекторам просроченных долгов «многократно усиливает нагрузку на заемщика и приводит к ухудшению его правового положения».

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