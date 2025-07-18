Суд не позволил взыскать долг UBS с его российских «дочек»Об этом просил акционер «Фосагро», но взыскивать долг «Адорабелле» придется со швейцарского банка
Арбитражный суд Москвы отказался взыскать долг швейцарского банка UBS с его российских «дочек» по требованию акционера «Фосагро» – компании «Адорабелла», связанной с семьей Гурьевых. Об этом говорится в мотивировочной части решения, с которым ознакомились «Ведомости». Резулятивную суд огласил в конце июня. Поглощенный UBS банк Credit Suisse заблокировал активы «Адорабеллы» из-за санкций, и та пошла судиться с ним, а также с его московскими дочерними структурами – банком «Кредит свисс» и «Кредит свисс секьюритиз». Отечественный суд признал вину UBS как правопреемника Credit Suisse, а вот столичные компании, решила инстанция, не участвовали в заморозке активов «Адорабеллы» и поэтому не несут ответственности за действия швейцарской структуры.
В феврале тот же Арбитражный суд Москвы по иску другой компании Гурьевых, кипрской Perpecia, обязал российские компании миллиардера Михаила Прохорова, две из которых он на тот момент уже продал, компенсировать стоимость активов, замороженных из-за санкций кипрской структурой бизнесмена – Renaissance Securities. Кроме Renaissance, суд взыскал средства с банка «Ренессанс кредит» Прохорова, двух его бывших компаний – «Ренессанс брокера» и «Ренессанс капитал – финансовый консультант», а также с бельгийского депозитария Euroclear.