Суд не позволил взыскать долг UBS с его российских «дочек»

Арбитражный суд Москвы отказался взыскать долг швейцарского банка UBS с его российских «дочек» по требованию акционера «Фосагро» – компании «Адорабелла», связанной с семьей Гурьевых. Об этом говорится в мотивировочной части решения, с которым ознакомились «Ведомости». Резулятивную суд огласил в конце июня. Поглощенный UBS банк Credit Suisse заблокировал активы «Адорабеллы» из-за санкций, и та пошла судиться с ним, а также с его московскими дочерними структурами – банком «Кредит свисс» и «Кредит свисс секьюритиз». Отечественный суд признал вину UBS как правопреемника Credit Suisse, а вот столичные компании, решила инстанция, не участвовали в заморозке активов «Адорабеллы» и поэтому не несут ответственности за действия швейцарской структуры.