Обмен криптовалют на рубли стал происходить с сильным дроблением переводов

Клиент одного крупного банка пытался через криптобиржу вывести в рубли 1000 USDT. Большинство покупателей (скрины переписок есть у «Ведомостей») предлагали разделить сумму в 84 000 руб. на небольшие транзакции – от 10 до 38 платежей, а кто-то советовал «пожалеть банк» и отказывался от сделки. Согласившись на одно из предложений, продавец получил многочисленные переводы через СБП на суммы от 1996 до 5000 руб. от разных физлиц из разных банков.