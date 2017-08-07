Брайан Дюперро в мае во второй раз возглавил одного из крупнейших в мире страховщиков – AIG. Он собирается возродить бизнес за счет поглощений и расширения страхования жизни

Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: «Нужно иметь великих конкурентов, чтобы самому сделаться лучше»

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Гендиректор страховой компании AIG Брайан Дюперро Suzanne Barlyn / REUTERS

Трудно найти в страховой индустрии топ-менеджера с более обширным резюме, чем у нового гендиректора American International Group (AIG), который в мае занял этот пост второй раз.

Брайан Дюперро начинал карьеру как стажер-актуарий в 1973 г., сразу по возвращении со службы в американской армии, куда он пошел после колледжа. Он поднимался по служебной лестнице внутри компании, пока не вошел в число топ-менеджеров, а потом, в 1994 г., уволился. За прошедшие с тех пор 23 года он превратил нишевую офшорную страховую компанию в крупный диверсифицированный холдинг, стал генеральным директором крупного страхового брокера и вошел в число основателей собственной страховой фирмы.

После возвращения в AIG он открыто объявил о своих планах укрупнить ее.

На его взгляд, страховщик уже достаточно сократил бизнес. Сначала – когда избавился от целого ряда активов, чтобы выплатить $185 млрд американскому правительству за спасение во время кризиса. Затем – когда продал еще больше активов ради финансирования обратного выкупа акций. Дюперро планирует расширять бизнес отчасти за счет поглощений, а отчасти за счет наращивания страхования жизни и других индивидуальных видов страхования, особенно на международном рынке.

«Я наблюдал за проблемами моей альма-матер, – сказал 70-летний генеральный директор в первом интервью после вступления в должность. – Мой разум твердил: «Не делай этого», потому что у меня была отличнейшая работа. Но сердце подсказывало другое».

За последние несколько недель Дюперро нанял ряд топ-менеджеров из других компаний и теперь хочет расширить использование анализа данных и прогнозной аналитики. Главным образом чтобы увеличить продажи среднему бизнесу.

Многие из 56 400 работников AIG уже свели первое знакомство с Дюперро в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Лондоне, Дублине и др. Среди того, что они поняли о своем новом начальнике, – он человек глубоко верующий. Римский католик, он сначала обучался у монахинь в школе в Трентоне (Нью-Джерси), потом окончил иезуитский Университет св. Иосифа в Филадельфии (Пенсильвания).