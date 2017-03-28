ВТБ увеличил чистую прибыль в 10 раз за январь – февраль

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь – февраль 2017 г. составила 20,4 млрд руб., сообщил банк. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 2,1 млрд руб.

Чистый процентный доход вырос на 14,4% до 72,9 млрд руб., чистая процентная маржа увеличилась до 4,1% с 3,2%.

За первые два месяца года банк создал резервы на сумму 19,4 млрд руб. – на 36,8% меньше, чем год назад (30,7 млрд руб.).

Затраты на персонал и административные издержки сократились на 4,1% до 37,5 млрд руб. Показатель cost to income снизился до 44,3% с 51,9% в тот же период 2016 г.

При этом показатель NPL вырос на 20 базисных пунктов до 6,6%.