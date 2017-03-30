Пенсионный фонд России запустил мобильное приложение

Пенсионный фонд России запустил мобильное приложение, в котором можно самостоятельно посмотреть информацию о состоянии своего пенсионного счета, проверить страховые взносы, а также записаться на прием и заказать нужные документы. Приложение доступно в App Store и Play Market.

«С помощью приложения можно получить сведения о состоянии своего счета в ПФР, т. е. о накопленных пенсионных баллах и стаже; о назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского капитала; истории своих обращений в ПФР», – говорится в сообщении фонда.

Кроме того, в приложении можно найти ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и записаться на прием. Помимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.