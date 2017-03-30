Банк России подтвердил увольнение управляющего нацбанком Татарстана

Глава национального банка Татарстана (отделение Волго-Вятского главного управления Банка России) Мидхат Шагиахметов уволен с занимаемой должности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Причины увольнения в Банке России не уточнили.

Шагиахметов руководил отделением ЦБ в Татарстане с 2014 г.

Шагиахметов уволен спустя несколько недель после отзыва лицензий у нескольких банков Татарстана, в том числе у второго по величине в республике - Татфондбанка (42-е место в банковской системе России). Банк России 3 марта также отозвал лицензии у Интехбанка и «Анкор банка».