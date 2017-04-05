Минфин подготовил поправки, обязывающие раскрывать врачебную тайну страховщикам

Поправки к закону «Об организации страхового дела в РФ», переданные Минфином на согласование ведомств, обязывают медиков передавать страховщикам данные, которые представляют собой врачебную тайну. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пояснительную записку к проекту.

Уже сейчас медработники могут передавать страховщикам данные с письменного согласия пациента, но, по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в 50% случаев компании получают отказы, а «невозможность своевременного установления факта наступления страхового случая приводит к существенному увеличению сроков выплат или отказам в них».

Врачебная тайна важна для страховщиков, специализирующихся на личных видах страхования. По словам вице-президента ВСС Максима Данилова, на него в мире приходится более 80% мошенничеств. В России под сомнения ставится лишь10% выплат. То есть доступ к врачебной тайне позволил бы страховщикам сэкономить около 25 млрд руб. из 245,6 млрд, выплаченных по личным видам в 2016 г.

Президент ВСС Игорь Юргенс уточняет, что компаниям нужны хотя бы «сведения о наступлении факта смерти и инвалидности для минимизирования рисков мошенничества». Существенной для страховщиков информацией будет и наличие у клиента критических заболеваний, прежде всего онкологии, на которую приходится больше всего мошенничеств.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович указывает на возможность злоупотреблений и отмечает желание страховщиков упростить себе жизнь. «Страховая компания может имитировать страховой случай и получить историю болезни без согласия застрахованного. Вопрос еще, как страховщики будут использовать эту информацию и как сможет защититься пациент», - говорит она.

В Минздрав инициатива еще не поступила.