Число банкротств граждан в России выросло в 2,5 раза в I квартале

Число банкротств граждан в России выросло в 2,5 раза в январе – марте по сравнению с тем же периодом прошлого года и четвертый квартал подряд оно остается выше числа банкротств компаний, свидетельствуют данные Федресурса (fedresurs.ru).

В России в I квартале 2017 г. банкротами стали 5726 граждан, это на 12% меньше, чем в IV квартале 2016 г., но в 2,5 раза выше показателя января – марта 2016 г.

За три месяца 2017 г. обанкротились 3026 компаний, что на 10% ниже уровня конца года и почти совпало с показателем января – марта 2016 г.

Количество банкротств индивидуальных предпринимателей – 314 – оказалось на треть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 11% меньше, чем в октябре – декабре 2016 г.

Лидируют по числу банкротств Москва и Московская область, здесь в январе – марте 2017 г. несостоятельными стали 700 компаний и 752 гражданина, соответственно, 23% и 13% всех банкротств в России. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области банкротами признаны 199 компаний и 346 граждан.