Курс доллара впервые за две недели превысил 57 рублей

Доллар США в ходе торгов на Московской бирже в среду вечером обновил максимум с 12 апреля, поднявшись выше 57 руб.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», заметный рост евро и доллара к рублю на дневных торгах среды объясняется продолжающей дешеветь нефтью и уменьшением спроса на рублевую ликвидность из-за завершения наиболее крупных налоговых выплат. Нежелание игроков открывать длинные позиции по рублю объясняется также ожиданиями возможного снижения ключевой ставки на заседании ЦБ в пятницу и опасениями того, что российские власти могут начать противодействие укреплению нацвалюты, что следует из слов президента России Владимира Путина.

Цены на нефть эталонных марок опускаются в среду на опасениях очередного роста запасов топлива в США. Официальные данные о запасах будут опубликованы министерством энергетики США в среду, и эксперты ожидают сокращения запасов нефти более чем на 1 млн баррелей. При этом, как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 897 000 баррелей.