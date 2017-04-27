Brent торгуется на уровне $51,63 за баррель

К 9.35 мск четверга июньские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $51,63 за баррель, июньские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – у $49,36 за баррель. За торги среды Brent подешевела на $0,28 (0,52%) до $51,82 за баррель, WTI подорожала на $0,06 (0,12%) до $49,62 за баррель, напоминает «Интерфакс». В четверг котировки снижаются.

Минэнерго США сообщило 26 апреля, что за предыдущую неделю запасы нефти в стране сократились на 3,64 млн баррелей, снижение фиксируется третью неделю подряд. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 1,75 млн баррелей. Добыча нефти в США за минувшую неделю выросла на 13 000 барр./сутки, до 9,27 млн барр./сутки.

Рынок продолжает следить за высказываниями представителей стран ОПЕК о ходе переговоров о возможности продлить соглашение по ограничению добычи. В среду министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил журналистам, что на этой неделе он проведет телефонные переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком, а их личная встреча состоится в течение последующих двух недель.

По оценкам аналитика Abu Dhabi Investment Authority Кристофа Рюля, цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель, если нефтедобывающие страны не договорятся о продлении соглашения, поскольку на сокращение мировых запасов может уйти минимум два года, даже если спрос будет превышать предложение на 500 000 барр./сутки.