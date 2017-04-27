Рекомендации по акциям: Альфа-банк пересмотрел свои взгляды на ритейлеров

Альфа-банк провел переоценку ритейлеров:

- понизил рекомендацию по GDR «Магнита» с «держать» до «продавать», а прогнозную стоимость - с $36,2 до $33,3;

- повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group с $38,4 до $43,6, рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $8,9 до $8,7, рекомендация «покупать» не изменилась.

Deutsche Bank повысил рекомендацию по GDR «Фосагро» с «продавать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $11 до $13.

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость UC Rusal с 4,9 до 8 гонконгских долларов, сохранив рекомендацию «покупать».