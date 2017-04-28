ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Спурт»

Банк России сообщил, что с 28 апреля ввел на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов татарстанского ПАО «АКБ «Спурт». В связи с неустойчивым финансовым положением банка и с учетом угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков в банк на полгода введена временная администрация, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов. На период ее работы полномочия акционеров и менеджмента «Спурта» приостановлены.

«Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка», - сообщает пресс-служба регулятора. Режим моратория позволит временной администрации взять ситуацию в банке под контроль, а Банку России — принять решение о дальнейшей судьбе банка с учетом интересов кредитуемых им социально значимых предприятий.

Проблемы банка ЦБ объяснил «значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным в том числе информационными атаками через социальные сети». На первых этапах снижения ликвидности банку удавалось выполнять принятые на себя обязательства за счет продажи ликвидных активов, отмечает регулятор.

Затем продажа активов усложнилась в связи с участием банка в финансировании крупного инвестиционного проекта на предприятиях, подконтрольных руководителю банка. «Объем финансирования данного проекта почти в 3 раза превышал величину его собственных средств (капитала), при этом данный факт маскировался банком путем использования различных схем с участием технических компаний, - говорится в сообщении ЦБ. - В результате значительные денежные средства кредиторов и вкладчиков оказались иммобилизованы в не приносящие доходы долгосрочные инвестиции, а реализация самого инвестиционного проекта затянулась из-за нехватки финансирования».

Регулятор напоминает, что введение моратория на удовлетворение требований кредиторов является страховым случаем. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее чем через две недели с момента введения моратория. «После выплаты Агентством страхового возмещения физическим лицам величина неурегулированных долговых обязательств банка будет незначительной», - считает ЦБ.