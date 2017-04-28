Сбербанк снизит ставки по потребкредитам с 1 мая

Сбербанк с 1 мая снижает ставки по всей линейке потребительских кредитов - до 4 п. п. от действующих на текущий момент. Как передает ТАСС, в результате минимальная ставка составит 12,9% годовых, а максимальная - 17%. Это решение пресс-служба банка связывает с восстановлением рынка потребительского кредитования и снижением ключевой ставки Банка России до 9,75%.

«Сбербанк в апреле увеличил почти вдвое максимальную сумму кредита по потребительским кредитам, и теперь выводит процентные ставки на уровень, который ощутимо ниже докризисного уровня», - цитирует агентство.

Минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физических лиц будет составлять 12,9% годовых, без обеспечения - 13,9% годовых в рублях, уточняет «Интерфакс». По потребительскому кредиту военнослужащим - участникам накопительно-ипотечной системы процентные ставки будут составлять 13,5% годовых в рублях с обеспечением и 14,5% годовых в рублях без обеспечения. По кредитам физлицам, ведущим личное подсобное хозяйство, ставка составит 17,0% годовых в рублях.

Сбербанк вводит также дополнительный дисконт в размере 1 п. п. по потребкредиту без обеспечения за использование интернет-сервиса. В рамках акции минимальная ставка по этому продукту составит 12,9% годовых в рублях при условии подачи заявки через Сбербанк-онлайн и оформлении кредита на сумму от 300 000 руб. Акция действует до 18 июня 2017 г. включительно.

Со 2 мая 2017 г. по потребкредиту на рефинансирование ссуд будет предлагаться фиксированная ставка от 13,9% годовых в рублях. Продукт позволяет рефинансировать до 5 кредитов. Банк напоминает, что процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надежности, платежеспособности и категории клиента.