ВЭБ показал убыток в 2016 году

Госкорпорация развития ВЭБ в 2016 г. отразила чистый убыток по МСФО в размере 111,9 млрд руб. против чистой прибыли в 14,9 млрд руб. за 2015 г., полученной в результате переоформления валютного депозита ФНБ на льготных условиях.

Расходы госкорпорации на резервы под обесценение активов, приносящих процентный доход, выросли на 74,3% до 510,4 млрд руб. Из этой суммы расходы ВЭБа на резервы в рамках передачи части активов в Фонд промышленных активов, которая состоялась в конце прошлого года, составили около 183 млрд руб. Примерно на такую же сумму госкорпорация признала в отчетности доход, пояснил журналистам первый зампред ВЭБа Николай Цехомский. Какие активы были переданы в фонд, он не раскрыл.

Вклад лизинговой «дочки» ВЭБа в годовой убыток по МСФО составил примерно 49 млрд руб., или 44% от чистого результата госкорпорации, уточнил первый зампред.

Чистый процентный доход в отчетном периоде увеличился на треть в годовом выражении, составив 89,1 млрд руб.