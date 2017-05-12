АСВ обнаружило в Вологдабанке недостачу имущества почти на 1 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе проверки обнаружило недостачу имущества на 917,9 млн руб. в Вологдабанке, у которого в конце прошлого года была отозвана лицензия. Об этом говорится в материалах агентства.

Наибольшая сумма недостачи (889,4 млн руб.) приходится на ценные бумаги (гособлигации внешнего облигационного займа России в долларах с погашением в 2043 г.), нахождение которых на счетах депо не было подтверждено документально.

Инвентаризация имущества Вологдабанка была полностью завершена 5 мая.