Visa изначально подключит Android Pay в России к картам восьми банков

Сервис Android Pay по картам платежной системы Visa на первом этапе будет доступен на картах восьми российских банков, следует из сообщения Visa.

С Android Pay работают карты Альфа-банка, Райффайзенбанка, МТС банка, «Тинькофф банка», ВТБ 24, Сбербанка, «Открытия» и «АК барса», отмечает Visa. Однако по состоянию на утро вторника в магазине приложений Play Market около программы Android Pay есть пометка «недоступно для вашей страны».

Visa не указывает, с какой даты российские пользователи смогут пользоваться новым сервисом бесконтактной оплаты.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали о запуске Android Pay в России с 16 мая, однако потом официальный запуск проекта был перенесен.