ФТС: с начала 2016 года из России вывели 326 млрд рублей

Объем незаконно выведенных из России средств в период с 1 января 2016 г. по 31 марта 2017 г. составляет 326,1 млрд руб., сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС). «За период с 1 января 2016 г. по 31 марта 2017 г. ФТС России выявлено 10 593 случая незаконного вывода денежных средств за рубеж на общую сумму около 326,1 млрд руб.», — рассказали RNS в ведомстве. C 2013 по 2015 г. из страны было выведено 1,2 трлн руб., отметили в ФТС.

В марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом сообщила, что в 2016 г. из России было незаконно выведено 183 млрд руб. Она отмечала, что несмотря на то что эта «сумма еще большая, но тем не менее снижение в 9 раз» по сравнению с 2013 г., когда, по ее словам, было выведено 1,3 трлн руб.