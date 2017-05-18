В России в госреестре зарегистрировано 121 коллекторское агентство

Федеральная служба судебных приставов России внесла в госреестр 121 коллекторское агентство в России. Об этом заявил руководитель ведомства Дмитрий Аристов в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Одно юридическое лицо исключено по его заявлению, 24 юридическим лицам во включении в реестр отказано», - добавил он.

Отказ от внесения юрлица в госреестр был чаще всего связан с невозможностью подтвердить соответствие предъявляемым требованиям, отсутствием документов, подтверждающих наличие необходимого оборудования, размера чистых активов и пр.

По словам Аристова, больше всего коллекторских компаний зарегистрировано в Москве (42), на втором месте Санкт-Петербург (9), далее Свердловская область (8), Нижегородская область и Крым (по 6), Ростовская область (5), Иркутская, Самарская области (по 4), остальные компании в количестве 1-2 зарегистрированы еще в 31 субъекте Российской Федерации.