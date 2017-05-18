Прибыль банков России в январе-апреле выросла в 3,3 раза

Банки России в январе-апреле 2017 г. заработали 553 млрд руб. прибыли, что в 3,3 раза выше аналогичного показателя за четыре месяца прошлого года. Это следует из доклада Банка России «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в апреле 2017 г.».

В частности, за отчетный период прибыль в размере 594 млрд руб. показали 416 кредитных организаций, убыток в размере 41 млрд руб. зафиксировали 177 кредитных организаций.

Вклады физлиц за четыре месяца выросли на 0,3%, депозиты и средства организаций (юрлиц) уменьшились на 2,7% с начала года.

Вклады физлиц за апрель выросли на 1,3% до 24,273 трлн руб., доля вкладов в иностранной валюте составила 22,5% (в марте 2017 г. - 22,2%). Вклады юрлиц в апреле снизились на 1,3% до 23,655 трлн руб., доля вкладов в зарубежной валюте составила 40,2% против 40,4% в марте текущего года.