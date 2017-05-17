Банкам будут грозить штрафы за недостоверную отчетность – Минфин

Банки, принимающие участие в программе докапитализации через ОФЗ, будут штрафовать в случае предоставления недостоверных данных Агентству по страхованию вкладов (АСВ). С таким заявлением выступил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

«Штрафы за недостоверную отчетность будут использоваться таким образом: в случае выявления недостоверности отчетности и дальше - факта того, что недостоверная отчетность привела к невыполнению банком требуемых АСВ обязательств, мы будем применять максимально возможные штрафы в размере 2% от суммы ОФЗ», - пояснил он.

По его словам, ранее на совещании представители Минфина, ЦБ и АСВ выработали единую позицию по данному вопросу.