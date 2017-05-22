Орешкин прогнозирует рост курса доллара до 62 рублей

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что на конец 2017 г. курс доллара достигнет уровня 62–63 рубля.

«У нас было два графика прогноза: базовый со снижением цены на нефть до $40 к концу года, инфляцией в 3,8% и ослаблением рубля до 68 руб. за доллар к концу года и вариант с инфляцией в 2,9%. Соответственно, если мы идем по более высокой нефти, у нас доллар будет не 68 руб., а может быть 62–63 руб. при текущих ценах на нефть – мы идем ближе к этим значениям», – приводит ТАСС слова Орешкина.

В апреле Орешкин предсказывал, что в случае падения нефтяных цен курс доллара может вырасти до 68 руб.