Бывший совладелец банка «Софрино» объявлен в розыск

Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает RNS со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Обвиняемый объявлен в розыск.

«По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12 февраля 2015 г. по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск. Предварительное следствие по делу приостановлено 11 мая 2017 г. в связи с розыском обвиняемого», — сообщили в АСВ.

Банк «Софрино» лишился лицензии 2 июня 2014 г. Он занимал 314-е место в российской банковской системе по объему активов. Согласно схеме владения банком по 16,8697% принадлежало пяти фирмам, конечным бенефициаром которых был Малышев, еще 0,0312% он владел напрямую, 15,62% принадлежало гендиректору художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной церкви Евгению Пархаеву.

Временная администрация выявила факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделки по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую сумму 4,9 млрд руб.