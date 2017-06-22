Рынок акций России просел ниже 1840 пунктов по ММВБ

Рынок акций России утром в четверг откатился ниже 1840 пунктов по индексу ММВБ на фоне снижения мировых фондовых площадок и упавшей до многомесячных минимумов нефти на статистике о дальнейшем росте добычи в США. Кроме того, давление на индекс ММВБ оказывает локальное укрепление рубля.

К 11.00 мск индекс ММВБ составил 1837,02 пункта (-0,8%), индекс РТС - 964,03 пункта (-1%); рублевые цены большинства основных фишек на Московской бирже снизились в пределах 5,6%.

Доллар упал до 60,02 руб. (-0,31 руб.).

Подешевели лишившиеся дивидендной составляющей (с учетом расчетов «Т+2») рублевые акции «Норникеля» (-5,6%) и «Магнита» (-1,8%), также в лидерах отката выступают акции «Башнефти» (-2,8%), «Роснефти» (-1,5%), «Россетей» (-1,3%), Сбербанка (-0,7%), «Татнефти» (-0,9%), «Газпрома» (-0,7%).

Подросли бумаги «Новатэка» (+0,1%), «Русгидро» (MOEX: HYDR) (+1,4%), «Русала» (+1,1%), «ФСК ЕЭС» (+0,2%).

Индексы в США снизились вслед за падением цен на нефть, хотя Nasdaq вырос благодаря подъему котировок акций компаний сферы биотехнологий на данных СМИ о намерении президента США Дональда Трампа смягчить регулирование этого сектора.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика (просела Япония, подрос Китай). Китайский рынок продолжает отыгрывать опубликованную 20 июня информацию о включении бумаг компаний КНР в индекс MSCI Emerging Markets.

На нефтяном рынке цены упали до многомесячных минимумов из-за увеличения добычи в США, уровень Brent примерно на $1 ниже, чем накануне при закрытии торгов акциями на Московской бирже.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11.00 мск в четверг составила $44,74 за баррель (-0,2% и -2,6% в среду), августовская цена WTI - $42,45 за баррель (-0,2% и -2,3% накануне).