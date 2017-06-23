ЦБ понизил официальный курс доллара на 50 копеек

Банк России понизил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. На выходные и понедельник курс доллара ЦБ установлен на уровне 59,6564 руб./$, что на 49,18 коп. ниже предыдущего значения (60,1482 руб.). Официальный курс европейской валюты понижен на 47,15 коп. до 66,6780 руб./евро (предыдущее значение – 67,1495 руб./евро).

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, понизилась на 48,27 коп. до 62,8161 руб. (против 63,2988 руб. днем ранее).

На Московской бирже, по данным на 12.45 мск, курс доллара составлял 59,5300 руб./$ (-40,75 коп.), курс европейской валюты – 66,4525 руб./евро (-43,25 коп.).

Цены на нефть днем в пятницу растут. По данным на 13.02 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $45,31 за баррель (+0,199%), нефти WTI – $42,85 (+0,257%).