Сбербанк назвал среднюю сумму чека при походе россиян в магазин

В России средний чек при походе в магазин за три недели июня составляет 547 руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании оператора фискальных данных «Платформа ОФД» группы Сбербанка на основе обработки полученных чеков с онлайн-касс.

«Средний чек за три недели июня – 547 руб. Регионы с наибольшим средним чеком: Хабаровский край (1082 руб.), Забайкальский край (981 руб.), Новосибирская область (981 руб.), Краснодарский край (957 руб.), Приморский край (801 руб.), Москва (796 руб.)», — уточнили в пресс-службе «Платформы ОФД».

Регионы с наименьшим средним чеком – Саратовская область (297 руб.), Рязанская область (314 руб.), Чувашская Республика (318 руб.), Вологодская область (327 руб.), Курганская область (338 руб.), Республика Марий Эл (344 руб.), добавили в пресс-службе.

К операторам фискальных данных поступают чеки более 600 000 касс по всей стране, только «Платформа ОФД» обрабатывает по 18-20 млн фискальных документов в сутки, заявил ее руководитель Алексей Баров.