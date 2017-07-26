Brent торгуется на уровне $50,55 за баррель

К 8.45 мск 26 июля сентябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $50,55 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $48,33 за баррель. За торги вторника Brent подорожала на $1,6 (3,29%) до $50,20 за баррель, WTI - на $1,55 (3,34%) до $47,89 за баррель, «Интерфакс» называет это максимальным скачком котировок с начала 2017 г.

Позднее в среду минэнерго США объявит данные об изменении запасов нефти за минувшую неделю. Днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что за прошлую неделю запасы нефти в США сократились на 10,2 млн баррелей, это в четыре раза превысило ожидания аналитиков о сокращении. Если данные минэнерго подтвердят оценки API, рост цен на нефть ускорится, отмечает аналитик CMC Markets Майкл МакКарти.

Также росту котировок способствовало заявление главы минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что с 1 августа страна ограничит экспорт нефти объемом в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей меньше, чем годом ранее. Поддержала котировки и информация, что Нигерия, не участвующая в соглашении ОПЕК+, готова ограничить добычу уровнем в 1,8 млн баррелей в сутки. По последним данным ОПЕК, в настоящее время добыча нефти в Нигерии составляет порядка 1,64 млн б/с.