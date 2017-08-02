ЦБ отозвал лицензию у банка «Крыловский», в кассах которого обнаружилась крупная недостача

Банк России отозвал со 2 августа лицензию у краснодарского АО «Акционерный коммерческий банк "Крыловский"». Организация является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, на 1 июля по величине активов «Крыловский» занимал 360-е место в банковской системе России.

Причиной отзыва лицензии регулятор назвал полную утрату банком собственного капитала. Основой ресурсной базы «Крыловского» были привлеченные средства населения, говорится в сообщении на сайте ЦБ. В 2017 г. банк агрессивно привлекал деньги физлиц. ЦБ неоднократно применял к банку меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз - запрет на привлечение вкладов населения.

26 июля ЦБ провел ревизию касс в некоторых подразделениях «Крыловского» и обнаружил крупную недостачу. «Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала)», - сообщает пресс-служба ЦБ.

В действиях руководителей и собственников банка регулятор заметил «признаки недобросовестного поведения», которые выражались в подаче недостоверной отчетности и «выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».

По данным регулятора, 66,48% «Крыловского» напрямую принадлежат Михаилу Рузину, косвенно через ООО «Капитал холдинг» - еще 6,25% акций. Также в числе акционеров банка есть пять физических лиц и ООО «Мортран».