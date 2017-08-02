Орешкин считает текущий курс рубля нормальным

Министр экономического развития Максим Орешкин считает текущий уровень рубля нормальным, отвечающим динамике движения капитала.

«Тот приток капитала, который был в начале года, шел по двум каналам. Первый канал - приток иностранных денег в рынок ОФЗ. Второй канал - активные заимствования российских компаний на внешних рынках. Был очень серьезный приток капитала, который повлиял на некоторое переукрепление рубля, о котором мы говорили в начале года», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК) в кулуарах встречи министров торговли БРИКС в Шанхае.

Он отметил, что в настоящее время притоки «капитала немного притормозились» и «рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации».

Орешкин выразил мнение, что «резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит». «Рубль, конечно, будет колебаться, но колебаться будет в ограниченном диапазоне. У нас валюта плавающая, она чутко реагирует на все изменения», - сказал министр, комментируя вопрос о возможном влиянии новых санкций США на рубль.

Опрошенные Reuters аналитики и экономисты прогнозируют, что Россия в этом году столкнется с ослаблением рубля и более высокой инфляцией, чем ожидалось. Ожидания экспертов изменились после падения курса рубля к доллару на 2% в июле из-за планов США о введении новых санкций в отношении России, отмечает агентство. Из медианного прогноза опрошенных Reuters 19 экономистов и аналитиков следует, что инфляция в 2017 г. окажется на уровне 4,2% вместо ранее прогнозируемых 4,1%.

На инфляционные ожидания населения, в частности, повлияло холодное лето: из-за неудачной погоды урожай плодоовощной продукции может быть частично потерян.

Банк России на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. К концу 2017 г. ожидается, что ЦБ снизит ключевую ставку до 8,25%, отмечает Reuters.

Аналитики считают, что курс доллара составит 61 руб./$ в этом году, хотя ранее прогнозировали 58,5 руб./$. Хотя ожидается, что новые санкции США не окажут серьезного экономического воздействия, дипломатические конфликты, последовавшие после их одобрения, поспособствовали падению курса российской валюты.